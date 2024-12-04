Malavi\'de Fırtına: 11 Ölü

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CAPE Güney Afrika ülkesi Malavi'yi kasım ayından beri etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Malavi Afet Yönetim İşleri Dairesinden (DoDMA) yapılan açıklamada, geçen aydan beri devam eden fırtınanın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağışların yaklaşık 11 bin hanede hasara yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 50 bine yakın kişinin etkilendiği fırtınada şimdiye kadar 8'i yıldırım düşmesi sonucu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fırtınada ayrıca 79 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.