LİLONGVE, 22 Kasım (Xinhua) -- Malavi hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkili olan Ebola virüsünün ülkeye girişini önlemek amacıyla seyahat uyarısı yayımlayarak, gözetim ve halk sağlığı önlemlerini de artırdı.

Söz konusu önlemler, cuma günü Sağlık ve Sanitasyon Bakanlığı Müsteşarı Dan Namarika'nın imzasını taşıyan resmi açıklamayla duyuruldu.

Yeni düzenleme kapsamında Malavi'ye giriş yapan tüm yolcuların, ülkeye varmadan önce veya giriş sırasında bakanlığın belirlediği çevrimiçi portal üzerinden Yolcu Sağlık Beyan Formu'nu doldurmaları gerekiyor. Yolcuların, gerektiğinde halk sağlığı yetkililerinin kendileriyle iletişime geçebilmesi için doğru iletişim bilgilerini paylaşmaları zorunlu tutuluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen veya bu ülkeden transit geçen yolcuların 21 gün boyunca kendilerini izole etmeleri ve sağlık çalışanları tarafından günlük olarak takip edilmeleri gerekiyor. Uganda, Kenya ve Nijerya'dan gelen veya bu ülkelerden transit geçen yolcular ise 21 gün boyunca sağlık çalışanlarının gözetiminde olacak.

Açıklamada, ülkeye giriş yapan tüm yolcuların havalimanları, sınır kapıları ve iç limanlar dahil bütün giriş noktalarında ateş ölçümü gibi sağlık taramalarından geçirileceği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs 2026'da başlayan mevcut Ebola salgınında 11.613 doğrulanmış vaka ve 5.678 can kaybı bildirildi. Malavi'de ise salgının başlamasından bu yana herhangi bir Ebola vakası kaydedilmedi.