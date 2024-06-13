Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Projelerini Sergiledi

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Muş'un Malazgirt ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

Serginin açılışını Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kemal Akça yaptı.

Sergiyi gezen Bayram, Ocak ve katılımcılar, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı projeleri inceledi, bilgi aldı.

Malazgirt Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören Kaymakam Ocak'ın oğlu Metahan Ocak, sergide piyano çaldı.

Öğrencilerin çalışmalarını beğendiğini ifade eden Bayram, "Genç yeteneklerimizin ortaya koyduğu projeler, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hepsini gönülden kutluyorum." dedi.