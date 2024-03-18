Muş\'ta Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.
Millet Bahçesi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.
Şehit ve gazilerin Türk milletinin en önemli değerlerinden olduğunu belirten Göksu, "Beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı ayda hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.
Şehit yakınları ve gazilere hediyelerin verildiği programa Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.