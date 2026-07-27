Malazgirt'te şehit binbaşı Arslan Kulaksız anıldı - Son Dakika
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Malazgirt'te şehit binbaşı Arslan Kulaksız anıldı

Malazgirt\'te şehit binbaşı Arslan Kulaksız anıldı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, 11 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 11 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde Kaymakamlık tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, şehit Arslan Kulaksız ile tüm şehitler için dua etti.

Ardından konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, şehitlik makamının tesadüfen kazanılan bir mertebe olmadığını söyledi.

Şehadet makamının peygamberlikten sonra ulaşılabilecek en üst makam olduğunu belirten Kahraman, yaklaşık 1,5 ay önce atandığını, görevlendirildiğini öğrendiği ilk saatlerde şehit Binbaşı Arslan Kulaksız hakkında bilgi edindiğini dile getirdi.

Herkesin şehit Kulaksız'ı sevgi, saygı ve özlemle andığını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Bugün görüyoruz ki şehidimiz Arslan Kulaksız, ruhunun makamıyla yaşamaya devam ediyor. Geride bıraktığı örnek hayatıyla insanlara rehber olmaya devam ediyor. İnşallah bizler de bunu idrak edenlerden oluruz. Malazgirt, tarih boyunca kahramanların yurdu olmuştur. Yakın tarihimizde de şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, devlet, bayrak ve vatan uğruna nasıl fedakarlık yapılacağını bizlere bir kez daha göstermiştir. Rabb'im bizleri de şehitlerimizin yolundan ayırmasın, onların şefaatine nail eylesin."

Kahraman ve protokol üyelerinin Kulaksız'ın şehit edildiği yere gül bırakarak dua ettiği programa Cumhuriyet Savcısı Kudret Altunbaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Çoban, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt'te şehit binbaşı Arslan Kulaksız anıldı - Son Dakika

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