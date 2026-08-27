Malazgirt Zaferi İçin Ahlat'ta Ziyaretçi Yoğunluğu - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi İçin Ahlat'ta Ziyaretçi Yoğunluğu

Malazgirt Zaferi İçin Ahlat\'ta Ziyaretçi Yoğunluğu
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edildi.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a gelen vatandaşlar, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Yaklaşık 210 dönümlük alana yayılan Selçuklu Meydan Mezarlığı, asırlık mezar taşları, kitabeleri ve taş işçiliğiyle Anadolu'daki Türk-İslam medeniyetinin önemli izlerini barındırıyor.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için bölgeye gelen vatandaşların uğrak noktalarından biri olan tarihi mezarlıkta üç gün boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mezarlığa gelen vatandaşlar, ecdat yadigarı kabirleri ziyaret ederek dua etti, üzerlerinde zengin süslemeler ve kitabeler bulunan abidevi mezar taşlarını inceledi ve fotoğraf çekti.

"Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim"

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan gelen Züleyha Gökmen, AA muhabirine, tarihi mezarlığı görmeden ilçeden ayrılmak istemediklerini söyledi.

Eşiyle mezarlıkta dua ettiklerini belirten Gökmen, "Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı hep merak ediyorduk. Bu atmosferi ve doğayı merak ettiğimiz için eşimle beraber gezmeye geldik. Geldiğimize de değdi. Gerçekten çok güzel bir atmosfer." dedi.

Ailesiyle Giresun'dan gelen Gökalp Günal ise Malazgirt Zaferi'ni kutlamak için bölgeye geldiğini anlatarak, "Malazgirt Zaferi'ni kutlamak için geldim. Akabinde Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezmeye geldik. Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir yer. İlk defa geldim. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

"Mezarlık gerçekten insanı etkiliyor"

Giresun'dan gelen Şeref Kahveci de Ahlat ve Malazgirt'in Türk-İslam tarihi açısından önemli şehirler olduğunu ifade etti.

Fırsat buldukça bölgeyi ziyaret edeceklerini anlatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla ailece buraya geldik. Kutlamalardan sonra Ahlat'a geldik. Burada ecdadımızın mezarlarını ziyaret ettik. Burası maneviyatı çok yüksek bir yer. İyi ki de gelmişiz. Herkesin bu toprakları görmesi gerekiyor."

Mezarlıktaki tarihi taşların çok etkileyici olduğunu dile getiren sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Koçyiğit ise şunları söyledi:

"Tarihte Kubbet-ül İslam olarak önemli yere sahip olan Ahlat, Büyük Selçuklu döneminde özellikle Malazgirt Savaşı öncesinde üs olarak kullanılmış. Biz de Ahlat'ta kurulan otağlarda ve etkinlik alanında güzel zaman geçirdik. Şimdi Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı geziyoruz. Mezarlık gerçekten insanı etkiliyor. Üzerindeki motifler ve taşların boyutları etkileyici. Canlı bir tarihe tanıklık etmiş oluyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi İçin Ahlat'ta Ziyaretçi Yoğunluğu - Son Dakika

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