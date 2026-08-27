Malazgirt Zaferi Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla "955. Yılında Malazgirt Zaferi" başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığında gerçekleşen panelin açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs'ün üstlendiği panelde, 2015-2020 dönemi Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Malazgirt Zaferi'nin, askeri, siyasi, sosyal ve medeniyet boyutları derinlemesine ele alındı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla anmak istiyorum. Aynı şekilde Anadolu'yu bizlere vatan yapan Sultan Alparslan ve askerlerini yine rahmet, minnet, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

" Dünyada yeni bir Malazgirt düzeni olmuştur"

2015-2020 dönemi Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan konuşmasında, 26 Ağustos'un önemine dikkati çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlatarak 26 Ağustos 1071'e selam gönderdiğini ve bu tarihi tesadüfen seçmediğini vurguladı.

Turan, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt'te Doğu Roma İmparatorluğu ile genç Selçuklu Devleti'nin karşı karşıya geldiğini anımsattı.

Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren ordunun temel unsurlarından birinin atlı birlikler olduğunu ifade ederek, "Kaşgarlı Mahmut diyor ki, 'At Türk'ün kanadıydı.' Tam o anlamı veren Selçuklu süvarisidir." dedi.

Turan, Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi öncesinde cuma namazının ardından askerlerine hitap ettiğini ve atının kuyruğunu bağladığını anlatarak, "Alparslan, etrafındakilere mesaj veriyor. Diyor ki, 'Askerlerim, bugün düşman karşımızda, biz buradayız ve onlar bizden çok fazla ama bunun hiçbir önemi yok.'" diye konuştu.

Selçuklu Devleti'nin zaferin ardından da siyasette, hukukta, maliyede, askerlikte çok büyük bir dönüşüm sağladığını belirten Turan, "Malazgirt, aslında bir dünya savaşının sonuydu. Yani hep diyoruz ya işte Sykes-Picot düzeni, yeni dünya düzeni, Malazgirt Savaşı'nı diğer savaşlardan ayıran husus budur. Selçuklu Devleti bir Pax Devleti'ne dönüşmüştür. Yani dünyada yeni bir Malazgirt düzeni olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Alparslan'ın muharebesi 'ya istiklal ya ölüm' tanımına tam olarak uyuyor"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık da Sultan Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesinin Malazgirt'e giden yolu açtığını belirterek, Malazgirt'in bir savunma savaşı niteliği taşıdığını vurguladı.

Kırpık, Sultan Alparslan'ın savaşın yapılacağı coğrafyayı, zamanı ve uygulanacak stratejiyi belirlemesinin önemli bir askeri üstünlük sağladığının altını çizerek, "Alparslan'ın ordusunda gönüllü birlikler vardır. Yani Alparslan'ın muharebesi 'ya istiklal ya ölüm' tanımına tam olarak uyuyor. Çünkü kaybederse Rey gidecek, Bağdat düşecek, 'Hemedan'da kışlayacağım' diyor. Bütün bunlar aslında bir varlık yokluk savaşına dönüşmüş." ifadelerini kullandı.

Alparslan'ın savaş sırasında askerlerinin yanında yer aldığına dikkati çeken Kırpık, bunun komutanın ordu ve millet açısından temsil gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Kırpık, Malazgirt Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir tarihsel miras olduğunu dile getirerek, "Sultan Alparslan'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te de bir tarih bilinci var. Çanakkale'deki gibi. Tarih bilinci bize vatan ve millet bilincini getiriyor." şeklinde konuştu.

"Alparslan elbette tek başına değildi"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ise Alparslan'ın yanıdaki komutanlar Hacip Aytekin, Gevher Ayin, Saltekin, Emir Sanduk, Afşin Bey, Danişmend Gazi, Mengücek Gazi, Saltuk Bey, Artuk Bey, Dirmaçoğlu Mehmet Bey hakkında bilgi verdi.

Muharebeyi, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ve kutlu ordusunun kazandığını anımsatan Yakupoğlu, "Birinci rol Alparslan'a aittir. Hayatında yenilgi yüzü görmemiş, kumandanlıkla doğmuş, büyümüş ve o şekilde vefat etmiş meşhur Çağrı Bey'in oğlu olması başlı başına Alparslan için bir artı. Amcası Tuğrul Bey'in ekibi içerisinde yer alarak gençliğinden itibaren iyi bir eğitim görmesi, Horasan Valiliği yapması da bir artı." dedi.

Yakupoğlu, Anadolu coğrafyasının gelecek nesillere kolay bırakılmadığının en önemli örneklerinden birinin Malazgirt Zaferi olduğunu vurgulayarak, "Alparslan elbette tek başına değildi. Savaşı Büyük Selçuklu komutanı Alparslan'ın yönetimindeki Selçuklu ordusu kazanmıştır. Biraz daha genel manada söylersek dönemin İslam ordusu kazanmıştır. Bunun ötesinde bir yerlere mal etmenin hiçbir anlamı yok. Hepsi bizim." ifadelerini kullandı.