Maldivler 2025'te Turist Sayısını 2,3 Milyona Çıkarıyor

KOLOMBO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Maldivler Para Otoritesi (MMA), 2025 yılı için öngörülen turist sayısını rekor düzey olan 2,3 milyona yükseltti.

Devlete ait PSM News yayın kuruluşunun pazar günü bildirdiğine göre mayıs ayında MMA, turist sayısının 2,2 milyon olacağını tahmin etmişti. Tahminin revize edilmesinde, yılın ilk yarısında uluslararası turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1'lik artış yaşanması etkili oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla 1.108.130 turist ülkeyi ziyaret etti.

MMA, gelecek yıl turist sayısının rekor kırarak 2,4 milyona ulaşacağını da öngörüyor.

Verilere göre ülkedeki turistlerin konaklama sürelerinde de büyük bir artış görüldü. Yılın ortalarına kadar toplam geceleme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 6.892.533'e ulaştı.

MMA, elverişli piyasa koşullarının ve Velana Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni yolcu terminalinin faaliyete geçmesi gibi son dönemde yapılan altyapı iyileştirmelerinin revize edilen tahminleri desteklediğini belirtti.