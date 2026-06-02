Maldivler'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maldivler'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması

Maldivler\'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması
02.06.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Muizzu, 16 yaş altı çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayacak.

MALE, 2 Haziran (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaşın altındaki çocukların siber zorbalık, çevrimiçi istismar ve diğer dijital tehditlerden korunması amacıyla belirli sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Muizzu pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, çocukları çevrimiçi risklerden korumanın hem Maldivler hem de diğer ülkelerdeki ebeveynler için önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Devlete ait PSM News'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı, hükümetin yeni politikayı hazırlarken Avustralya da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki düzenlemeleri inceleyeceğini belirtti.

Muizzu planlanan yasağın çocuklar için riskli görülen belirli uygulamalara yönelik olacağını ifade ederek, hükümetin ilgili teknoloji şirketleriyle istişarelerde bulunacağını ve platform sahipleriyle hizmetlerinin Maldivler yasalarına uygun hale getirilmesi için işbirliği yapacağını kaydetti.

Bu tedbirin mevcut siber güvenlik yasalarında değişiklik yapılmasını gerektireceğini kaydeden Muizzu, getirilecek kısıtlamaların çocukların eğitimini veya çevrimiçi öğrenme imkanlarını engellemeyeceğini, aksine daha güvenli bir dijital ortam oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hükümet, kamuoyu istişarelerinin ardından bir yıl içinde yasal çerçeveyi tamamlamayı ve yasağı uygulamaya koymayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Sosyal Medya, Teknoloji, Maldiv, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maldivler'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:36:28. #7.12#
SON DAKİKA: Maldivler'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.