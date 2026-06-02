Maldivler\'de Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması

MALE, 2 Haziran (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaşın altındaki çocukların siber zorbalık, çevrimiçi istismar ve diğer dijital tehditlerden korunması amacıyla belirli sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Muizzu pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, çocukları çevrimiçi risklerden korumanın hem Maldivler hem de diğer ülkelerdeki ebeveynler için önemli bir endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Devlete ait PSM News'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı, hükümetin yeni politikayı hazırlarken Avustralya da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki düzenlemeleri inceleyeceğini belirtti.

Muizzu planlanan yasağın çocuklar için riskli görülen belirli uygulamalara yönelik olacağını ifade ederek, hükümetin ilgili teknoloji şirketleriyle istişarelerde bulunacağını ve platform sahipleriyle hizmetlerinin Maldivler yasalarına uygun hale getirilmesi için işbirliği yapacağını kaydetti.

Bu tedbirin mevcut siber güvenlik yasalarında değişiklik yapılmasını gerektireceğini kaydeden Muizzu, getirilecek kısıtlamaların çocukların eğitimini veya çevrimiçi öğrenme imkanlarını engellemeyeceğini, aksine daha güvenli bir dijital ortam oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hükümet, kamuoyu istişarelerinin ardından bir yıl içinde yasal çerçeveyi tamamlamayı ve yasağı uygulamaya koymayı hedefliyor.