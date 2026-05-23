Maldivler'de Dalış Faciası: 4 İtalyan Cesedi İade Edildi

23.05.2026 17:08
Maldivler'de ölen 5 İtalyan dalgıçtan 4'ünün cesedi İtalya'ya gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Maldivler'de bulunan bir mercan adasındaki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalya vatandaşından 4'ünün cesedi ülkelerine teslim edildi.

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed Hüseyin Şerif, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden İtalyanlardan birinin cansız bedeninin daha önce ülkesine iade edildiğini anımsattı.

Şerif, kalan 4 cesedin de İtalya'ya gönderildiğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Şerif, İtalyan yetkililer ile otopsi sonuçlarının kendileriyle paylaşılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Olay, Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazası olarak anılıyor

Maldivler'in popüler dalış noktası olan Alimatha Adası'nda yaklaşık 60 metre derinlikteki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta dalan 5 İtalyan'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayın ardından kayıp 5 dalgıçtan sadece Gianluca Benedetti'nin cesedi denizden çıkarılırken, Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri'nin naaşlarına ulaşılamamıştı.

Kayıp naaşları bulmak için başlatılan çalışmalar, 15 Mayıs'ta olumsuz deniz koşulları, 16 Mayıs'ta aramalara katılan Maldivler ordusundan 1 dalgıcın yaşamını yitirmesi nedeniyle durmuştu.

Olayla ilgili İtalya ve Maldivler'de ayrı ayrı soruşturmalar yürütülürken, dalgıçların Maldivler'de dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı aşarak neden 50 metreden fazla derine daldığı araştırılıyor.

İtalyan dalgıçların öldüğü olayın, mercan adaları zinciri nedeniyle popüler turizm merkezi olan Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazalarından biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Dünya, Doğa, Son Dakika

