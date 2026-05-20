Maldivler'de Dalış Kazası: 5 İtalyan Hayatını Kaybetti

Maldivler'de bulunan bir mercan adasındaki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta tüplü dalış yaparken hayatını kaybeden 5 İtalyan vatandaşından 2'sinin cesedi denizden çıkarıldı.

İtalyan basınında yer alan Maldivler kaynaklı haberlerde, su altı mağaralarına dalışta uzman Finlandiya'dan gelen 3 kişilik özel ekibin yardımıyla dün mağarada aynı noktada tespit edilen 4 cesetten 2'sinin çıkarıldığı bildirildi.

Naaşları çıkarılan dalgıçların, Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile araştırmacı Federico Gualtieri olduğu belirtildi.

Denizde kalan diğer 2 naaşın da yarın çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Haberlerde, 5 İtalyan dalgıcın hayatını kaybettiği olayın nasıl meydana geldiğine dair bazı olası senaryolar da yer aldı.

Rainews24 kanalına konuşan İtalyan Su Altı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Derneği Başkanı Alfonso Bolognini, hayatını kaybeden İtalyan dalgıçların, yüksek eğitim seviyeleri dikkate alındığında, söz konusu mağaraya gerekli hazırlıkları yapmadan doğaçlama şekilde girecek kadar tecrübesiz olmadıklarını söyledi. Bolognini, dalgıçların keşif dalışı sırasında su altı mağarasının girişindeki çok güçlü bir akıntıya kapılmış olabileceklerini, bunun da fizikte "Venturi etkisi" olarak bilinen, bir sıvının geçtiği alanın daralmasından kaynaklanan emme etkisinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Bolognini, "İçeri çekimden sonra iki şey olmuş olabilir, ya hepsi birden mağaranın içine çekildi ya da biri içeri çekildi ve diğerleri kurtarma girişiminde bulundu." dedi.

Olayın ardından gündeme gelen diğer senaryolar ise oksijen zehirlenmesi ya da dalgıçların mağaranın çıkışını bulamaması olarak sıralanmıştı.

Olay, Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazası olarak anılıyor

Maldivler'in popüler dalış noktası olan Alimatha Adası'nda yaklaşık 60 metre derinlikteki su altı mağarasına 14 Mayıs'ta dalan 5 İtalyan'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Olayın ardından kayıp 5 dalgıçtan sadece Gianluca Benedetti'nin cesedi denizden çıkarılırken, Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Monica Montefalcone ile kızı Giorgia Sommacal, araştırmacılar Muriel Oddenino ve Federico Gualtieri'nin naaşlarına ulaşılamamıştı.

Kayıp naaşları bulmak için başlatılan çalışmalar, 15 Mayıs'ta olumsuz deniz koşulları, 16 Mayıs'ta aramalara katılan Maldivler ordusundan 1 dalgıcın yaşamını yitirmesi nedeniyle durmuştu.

Olayla ilgili İtalya ve Maldivler'de ayrı ayrı soruşturmalar yürütülürken, dalgıçların, Maldivler'de dalış için izin verilen 30 metrelik sınırı aşarak neden 50 metreden fazla derine daldığı araştırılıyor.

İtalyan dalgıçların öldüğü olayın, mercan adaları zinciri nedeniyle popüler turizm merkezi olan Maldivler'de yaşanan en kötü dalış kazalarından biri olduğu belirtiliyor.