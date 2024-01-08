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Maldivler, Hindistan Büyükelçisini çağırdı - Son Dakika
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Maldivler, Hindistan Büyükelçisini çağırdı

Hindistan'ın Maldivler Gençlik Bakanlığından 3 yetkilinin Hindistan ve Başbakan Narendra Modi hakkındaki alaycı sosyal medya paylaşımları ülkede tepkilere yol açtı. Maldivler, bu nedenle Hindistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı ve endişelerini iletti. Maldivler Dışişleri Bakanlığı ise bu görüşlerin hükümetin görüşlerini temsil etmediğini belirtti.

Maldivler, Hindistan Büyükelçisini çağırdı
08.01.2024 - 10:51,
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Hindistan, Maldivler Gençlik Bakanlığında görevli 3 yetkilinin Hindistan ve Başbakan Narendra Modi hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yeni Delhi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Maldivler Gençlik Bakanlığından 3 yetkilinin, Hindistan ve Modi hakkındaki "alaycı" sosyal medya paylaşımları ülkede tepkilere yol açtı.

Hint kaynaklarına göre Maldivler'in Yeni Delhi Büyükelçisi İbrahim Shaheeb, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçiye söz konusu yetkililerin davranışlarından duyulan endişe iletildi.

Hindistan'ın Male Büyükelçisi Shri Munu Mahawar de Maldivler Dışişleri Bakanı Moosa Zameer ile görüştü ve Modi'ye yönelik "tamamen yersiz" bu paylaşımların ülkesi için kabul edilemez olduğunu iletti.

Sosyal medya hesaplarından Hindistan ve Modi hakkındaki paylaşımlarında "palyaço" nitelemesi ve alaycı emojiler kullanan Maldivler Gençlik Bakanlığından Maryam Shiuna, Malsha Shareef ve Mahzoom Majid, görevlerinden alınmıştı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yabancı liderlere ve üst düzey kişilere yönelik aşağılayıcı ifadelerden haberdar olunduğu belirtilerek, "Bu görüşler kişiseldir ve Maldivler hükümetinin görüşlerini temsil etmemektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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