 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maldivler, Hindistan'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Maldivler, Hindistan'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi

Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirdi. Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun kamu politikaları sekreteri Abdulla Nazim İbrahim, Maldivler ve Hindistan yetkililerinin başkent Male'de, Hint askerlerinin çekilmesi konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi. Maldivler, Hint askeri personelinin 15 Mart'a kadar ülkeden çekilmesini istediklerini belirtti. Maldivler Devlet Başkanı Muizzu, ülkenin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurgulayarak, hiçbir ülkenin baskı yapma hakkı olmadığını ifade etti.

Maldivler, Hindistan\'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi
14.01.2024 - 20:01,
Abone Ol

Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun kamu politikaları sekreteri Abdulla Nazim İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, Maldivler ve Hindistan yetkililerinin başkent Male'de, Hint askerlerinin çekilmesi konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi.

Maldivler'de bulunan 88 Hint askeri personelinin 15 Mart'a kadar ülkeden çekilmesini istediklerini aktaran İbrahim, "Hint askeri personeli Maldivler'de kalamaz. Bu Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ve bu yönetimin politikasıdır." dedi.

Öte yandan 5 günlük Çin ziyaretinin ardından dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Muizzu da "Maldivler küçük olabilir. Ancak bu hiçbir ülkeye bize zorbalık taslama hakkı vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Maldivler'in hiçbir ülkenin arka bahçesi olmadığını kaydeden Muizzu, "Biz, bağımsız ve egemen bir devletiz." açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Hindistan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkındaki paylaşımlarında "palyaço" nitelemesi yapan ve alaycı emojiler kullanan Maldivler Gençlik Bakanlığından 3 yetkili görevlerinden uzaklaştırılırken, Hindistan, Maldivler'in Yeni Delhi Büyükelçisi İbrahim Shaheeb'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Maldivler'de, Male'nin belediye başkanıyken geçen yıl 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan Muizzu, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken, rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Maldiv, India, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maldivler, Hindistan'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi - Son Dakika


19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Son Dakika
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43 Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 20:40:37. #1.11#
SON DAKİKA: Maldivler, Hindistan'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement