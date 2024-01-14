Maldivler, Hindistan\'dan askerlerini ülkeden çekmesini istedi

Maldivler yetkilileri, Hindistan'dan askerlerini 15 Mart'a kadar ülkeden çekmesini istediklerini bildirdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun kamu politikaları sekreteri Abdulla Nazim İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, Maldivler ve Hindistan yetkililerinin başkent Male'de, Hint askerlerinin çekilmesi konusunda müzakereler yürüttüğünü söyledi.

Maldivler'de bulunan 88 Hint askeri personelinin 15 Mart'a kadar ülkeden çekilmesini istediklerini aktaran İbrahim, "Hint askeri personeli Maldivler'de kalamaz. Bu Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ve bu yönetimin politikasıdır." dedi.

Öte yandan 5 günlük Çin ziyaretinin ardından dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Muizzu da "Maldivler küçük olabilir. Ancak bu hiçbir ülkeye bize zorbalık taslama hakkı vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Maldivler'in hiçbir ülkenin arka bahçesi olmadığını kaydeden Muizzu, "Biz, bağımsız ve egemen bir devletiz." açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarından Hindistan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi hakkındaki paylaşımlarında "palyaço" nitelemesi yapan ve alaycı emojiler kullanan Maldivler Gençlik Bakanlığından 3 yetkili görevlerinden uzaklaştırılırken, Hindistan, Maldivler'in Yeni Delhi Büyükelçisi İbrahim Shaheeb'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Maldivler'de, Male'nin belediye başkanıyken geçen yıl 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerine aday olan Muizzu, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken, rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim kampanyasında ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyurmuş, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.