Maldivler, İsrail yetkilileri hakkındaki yakalama kararına memnuniyetle karşılık verdi - Son Dakika
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Maldivler, İsrail yetkilileri hakkındaki yakalama kararına memnuniyetle karşılık verdi

Maldivler, İsrail yetkilileri hakkındaki yakalama kararına memnuniyetle karşılık verdi

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki yakalama kararı başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Muizzu, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işleyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak, UCM'nin karar başvurusunu önemli bir adım olarak değerlendirdi ve Filistin halkını desteklemek için uluslararası alanda her yolu arayacaklarını ifade etti.

20.05.2024 19:15
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Maldivler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusundan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu???????, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin uluslararası hukuktan üstün olmadığını kaydetti.

Muizzu, işgal altındaki Filistin topraklarında "savaş suçu işleyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini" belirterek, "Maldivler, UCM'de UCM Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı başvurusunu memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Karar başvurusunu Filistinliler için adalete yönelik "önemli bir adım" olarak niteleyen Muizzu, UCM'nin Roma Statüsü'ne taraf ülke Maldivler'in, "savcılık ofisinin İsrail'in Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine ilişkin yeterince kanıt topladığından emin olduğunu" belirtti.

Muizzu, paylaşımında "Uluslararası alanda Filistin halkını desteklemek için her yolu arayacağız." ifadesine de yer verdi.

Netanyahu için yakalama kararı

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, Maldiv, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maldivler, İsrail yetkilileri hakkındaki yakalama kararına memnuniyetle karşılık verdi - Son Dakika

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