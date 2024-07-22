Maldivler ve Çin, ikili ilişkileri görüştü

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Maldivler Dışişleri Bakanı Moosa Zameer, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ikili ilişkileri görüştü.

Maldivler Dışişleri Bakanı Zameer, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret ettiği Çin'de mevkidaşı Vang ile görüştüğünü belirtti.

Vang ile ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Zameer, karşılıklı çıkarlarıyla ilgili kilit noktalarda işbirliğini geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de tarafların görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Vang ve Zameer'in, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmek ve Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek konularında mutabık kaldığını belirtti.