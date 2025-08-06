Malezya Açıklarında Kayıp Türk Aranıyor

Malezya'nın Pulau Yu Adası açıklarında 29 Temmuz'da batan teknede bulunan Türk vatandaşını arama çalışmaları devam ediyor.

Malezya Deniz Kurtarma ekipleri, 29 Temmuz'da Pulau Yu Adası açıklarında alabora olan "Daisy" adlı teknedeki Türk vatandaşına yönelik arama kurtarma faaliyetlerini radar sistemleri ve uzaktan kumandalı araçlarla sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler, bölgede uzaktan kumandalı araçlar ve radar sistemleriyle deniz tabanını inceliyor.

Malezya Denizcilik Departmanı (JLM), söz konusu tekneden en son Pulau Yu Adası'nın 8 deniz mili açıklarında sinyal alındığını açıklarken ekipler, tekneye dair bir iz bulabilmek için bölgede çalışmalarını daha geniş alana yayarak devam ettiriyor.

"Daisy" 29 Temmuz'da kötü hava koşulları nedeniyle battı

Pulau Yu Adası açıklarında seyreden "Daisy" adlı tekne 29 Temmuz'da kötü hava koşulları nedeniyle alabora olmuştu.

Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA) üst düzey yetkilisi Muhammet Abdullah, teknenin Türk kaptanı ile bir Türk yolcunun tekneden atlayarak hayatta kaldıklarını açıklamıştı.

Abdullah, teknedeki diğer Türk yolcunun ise olay anında uykuda olduğunu, zamanında tekneden çıkamamış olabileceğini belirtmişti.

Yetkililer, kayıp Türk vatandaşını arama çalışmalarının yürütüldüğü alanın genişletildiğini belirtirken aramaların, ilerleyen günlerde hava ve deniz koşullarına bağlı olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Kazazedeler hayatta kalmak için uzun süre yüzmek zorunda kaldı

Bernama ajansının haberine göre, kazadan kurtulan kaptan, 31 Temmuz'da kurtarılana kadar yaklaşık 48 saat yüzmek zorunda kaldığını ifade etmişti.

Kaptan, teknenin aniden çıkan fırtınayla şiddetle sarsıldığını ve açık pencere nedeniyle 20-30 saniye içinde battığını anlatmıştı.

Tekneden atlayarak kurtulan Türk vatandaşı da yaklaşık 20 saat boyunca yüzdüğünü, en sonunda bir balıkçı teknesine sesini duyurarak kurtulduğunu söylemişti.

Yetkililer, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, kazazedelerin sağlıklarına kavuşmalarının ardından Türkiye'ye dönmeleri için hükümet yetkilileri ve polisle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti.