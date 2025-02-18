Malezya, ASEAN ve Çin ile anlaşmazlık çözümü çağrısında bulundu

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleriyle Çin'in "Davranış Kuralları Mutabakatı" konusunda yürüttüğü müzakerelerin sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Malezya basınındaki haberlere göre, Enver, Brunei'ye yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla ASEAN ülkeleri ve Çin arasında yürütülen "Davranış Kuralları Mutabakatı" müzakerelerinin "mümkün olan en kısa sürede" sonuçlandırılması gerektiğini belirten Enver, "Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflarla alakalı, çok taraflı diplomatik ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.