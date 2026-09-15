Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den İsrail'e giden sevkiyatlara karşı kararlı adım mesajı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail ordusuna yardım için yola çıkan ve Malezya üzerinden yapılacak herhangi bir sevkiyata karşı kararlı adımlar atacaklarının altını çizdi.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Malezyalı yetkililerin İsrail'e gidecek sevkiyatlara el koyduğuna dair bir haberi paylaştı.

Malezya'nın bu konudaki duruşunun "net ve kesin" olduğunu belirten Enver, "Ülkemizin, İsrail'in askeri kapasitesini ve Filistinlilere ve diğer masum insanlara karşı işlediği zulümlere destek veren ya da bunlara katkıda bulunan sevkiyatlar için bir transit güzergah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Şüpheli herhangi bir sevkiyatın Malezya kanunları kapsamında denetim ve soruşturmaya tabi tutulacağına işaret eden Enver, "Nerede bir ihlal olursa, orada kararlı bir adım atılacaktır." mesajını verdi.

Enver, 15 Temmuz'da hem İsrail hem de başka bir ülkenin vatandaşı olan ve ülkede yaşadığı ya da bulunduğu belirlenen kişilerin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.