İsmail'den 'Kanıt' Kitabına Duygusal Tepki - Son Dakika
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İsmail'den 'Kanıt' Kitabına Duygusal Tepki

İsmail\'den \'Kanıt\' Kitabına Duygusal Tepki

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi ve Malezya Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Wan Azizah İsmail, Anadolu Ajansı'nın (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı 'Kanıt' kitabını inceledi.

09.09.2024 13:48
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi ve Malezya Temsilciler Meclisi Üyesi Dr. Wan Azizah İsmail, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

5. Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü programına katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsmail'e, AA muhabiri tarafından "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

Kitabı detaylı şekilde inceleyen İsmail, Gazze'de yaşanan soykırımın gerçek fotoğraflarını görmekten dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok etkilendim ve üzüldüm ancak bunlar gerçek." dedi.

Fotoğraflara, olayların yaşandığı tarih ve mekanla birlikte kitapta yer verildiğini aktaran İsmail, "Bunların hepsi gerçek ve bunların uluslararası mahkemelerde temel delil niteliğinde olan görseller olması başarılı bir çalışma olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Medya'nın böylesi bir savaştaki rolüne dair İsmail, "Fotoğrafları çeken muhabirlerin bir taraftan işlerini yaparken diğer taraftan bu karelerdeki acıya insani olarak dayanabildiklerini anlamak gerçekten zor." diye konuştu.

İsmail, kendisine takdim edilen bu değerli hediye ve yaptıkları çalışmadan dolayı AA'ya teşekkür etti.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, birçok ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Enver İbrahim, Politika, Malezya, İsrail, Güncel, Gazze, Medya, Son Dakika

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