Malezya, BMGK'da veto yetkisinin kitlesel vahşet suçlarında kullanılmamasını önerdi

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Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisinin "soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçları gibi kitlesel vahşet suçlarında" kullanılmamasını önerdi.

Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Sofian Akmal ABD Karim, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BMGK daimi üyelerinin, veto hakkını üye devletlerin çoğunluğunun istekleri hilafına kullanıldığını söyledi.

Sofian, veto hakkının "haksız yere kullanılmasını veya istismar edilmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Veto yetkisi, soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçları gibi kitlesel vahşet suçlarını içeren durumlarda kullanılmamalı." ifadesini kullandı.

Ülkesinin veto yetkisinin kullanımına dair önerisi bulunduğunu kaydeden Sofian, "Veto, daimi 5 üyeden en az 2'si tarafından yapılmalı ve geçici 3 üyenin de desteğini almalıdır. Karar, ayrıca, Genel Kurul'da çoğunluk tarafından da kabul edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sofian, vetonun mevcut haliyle BM'nin inşa edildiği ilkelerin doğasına aykırı olduğuna işaret ederek, BMGK'nin yapısında reformlar yapılması için üye ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.