Malezya, BRICS'e katılım başvurusunu Rusya'ya gönderdi - Son Dakika
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Malezya, BRICS'e katılım başvurusunu Rusya'ya gönderdi

Malezya, BRICS\'e katılım başvurusunu Rusya\'ya gönderdi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin BRICS grubuna katılım başvurusunu dönem başkanı Rusya'ya gönderdiğini açıkladı. Malezya'nın BRICS'e katılma isteği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmelerin ana konusu oldu. Başbakan Enver, başvurunun yanı sıra ikili işbirliğinin çeşitli boyutlarının da ele alındığını belirtti. Lavrov ise Malezya'nın BRICS'e katılma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ve başvuruyu destekleyeceklerini söyledi.

29.07.2024 11:11
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KUALA LUMPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin BRICS grubuna katılım başvurusunu dönem başkanı Rusya'ya gönderdiğini açıkladı.

Başbakanlık ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada Malezya'nın BRICS'e katılma isteğinin, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Enver'i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapılan görüşmelerin ana konusu olduğu belirtildi.

Başbakan, Malezya'nın BRICS başvurusunun yanı sıra yatırım, ticaret, bilim, teknoloji, tarım, savunma, askeriye, eğitim, turizm ve kültür başta olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli boyutlarının da ele alındığını ifade etti.

Enver, "Görüşmelerimizde temel olarak Rusya'nın dönem başkanı olduğu BRICS ittifakına üyelik için Malezya'nın yaptığı başvuruyu değerlendirdik. Gerçekleşmesi halinde bu üyelik, iki ulus için büyük umutlar vaat ediyor ve güçlü uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine olan bağlılığımızı öne çıkarıyor" dedi.

Lavrov ise Malezya'nın BRICS'e katılma istediğini memnuniyetle karşıladıklarını ve başvuruyu destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Malezya, BRICS'e katılım başvurusunu Rusya'ya gönderdi - Son Dakika

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