Malezya, BRICS\'e katılım başvurusunu Rusya\'ya gönderdi

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KUALA LUMPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin BRICS grubuna katılım başvurusunu dönem başkanı Rusya'ya gönderdiğini açıkladı.

Başbakanlık ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada Malezya'nın BRICS'e katılma isteğinin, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Enver'i ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapılan görüşmelerin ana konusu olduğu belirtildi.

Başbakan, Malezya'nın BRICS başvurusunun yanı sıra yatırım, ticaret, bilim, teknoloji, tarım, savunma, askeriye, eğitim, turizm ve kültür başta olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli boyutlarının da ele alındığını ifade etti.

Enver, "Görüşmelerimizde temel olarak Rusya'nın dönem başkanı olduğu BRICS ittifakına üyelik için Malezya'nın yaptığı başvuruyu değerlendirdik. Gerçekleşmesi halinde bu üyelik, iki ulus için büyük umutlar vaat ediyor ve güçlü uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine olan bağlılığımızı öne çıkarıyor" dedi.

Lavrov ise Malezya'nın BRICS'e katılma istediğini memnuniyetle karşıladıklarını ve başvuruyu destekleyeceklerini söyledi.