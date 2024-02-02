Malezya\'da Arakanlı Göçmenler Gözetim Merkezinden Kaçtı

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KUALA Malezya'da gözetim merkezinde tutulan 100'den fazla Arakanlı düzensiz göçmenin kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, 131 Arakanlı düzensiz göçmenin, yapılan bir protestonun ardından Perak eyaletindeki gözetim merkezinden kaçtığını ve birinin trafik kazasında öldüğünü belirtti.

Göçmenlik Dairesi Genel Müdürü Ruslin Jusoh, yaklaşık 400 personelin bu kişileri yakalamak üzere görevlendirildiğini kaydetti.

Bölge polis şefi Mohamad Naim Asnawi de merkezde çıkan isyanın ardından 131 kişinin erkekler blokundan kaçtığını söyledi.

Asnawi, kaçanlardan 115'inin Arakanlı ve 16'sının Myanmar vatandaşı olduğunu belirtti.

Ülkede 2022'de 528 Arakanlı protestoda bulunarak, kuzey Penang eyaletindeki gözetim merkezinden kaçmıştı. Bu kişilerden 6'sı otoyolu geçmeye çalışırken ölmüş, diğerlerinin çoğu ise yakalanıp yeniden gözetim merkezine alınmıştı.

Malezya, resmi rakamlara göre 100 binden fazla Arakanlı Müslüman ve Myanmar etnik grubunun diğer üyeleri dahil olmak üzere yaklaşık 180 bin mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.