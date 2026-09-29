Malezya'da Rohingya dahil 1476 kişi için geri dönüş programı başlatıldığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malezya'da Rohingya dahil 1476 kişi için geri dönüş programı başlatıldığı belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya'nın Rohingya dahil 1476 Myanmar vatandaşını geri gönderme programının ilk aşaması başladığı belirtildi. Otobüslerle Lumut Deniz Üssü yakınındaki stadyuma ulaşan kişilerin Myanmar gemilerine nakledilmesi planlanıyor; programda 5 bin kişinin gönüllü dönüşü hedefleniyor.

Malezya'nın, Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil 1476 Myanmar vatandaşının ülkelerine geri gönderilme sürecinin ilk aşamasını başlattığı belirtildi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre Kuala Lumpur hükümeti, aralarında Arakanlı Müslümanlar'ın da olduğu Myanmar vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesini kapsayan geri dönüş programını başlattı.

Program kapsamında yaklaşık 1476 kişiyi taşıyan otobüsler, güvenlik araçları eşliğinde Malezya'nın kuzeybatısındaki Lumut Deniz Üssü yakınlarındaki Majlis Perbandaran Manjung Stadyumu'na ulaştı.

Nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişilerin, deniz üssüne götürülmesi ve üsse sevk edilen Myanmar donanmasına ait gemilere nakledilmesi planlanıyor.

Malezya basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 5 bin kişinin geri dönüşünün hedeflendiği geri gönderme programının "gönüllülük esasına dayandığı" ve Myanmar yönetimiyle "anlaşmalı şekilde" hareket edildiği aktarıldı.

Hlaing davet edilecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, temmuzdaki açıklamasında, Myanmar'ın 5 bin kişilik grubu geri almayı kabul ettiğini ve program kapsamında Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'i ülkesine davet edeceğini belirtmişti.

Malezya'nın, Güneydoğu Asya bölgesinde en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıUluslararasıPolitikaMyanmarMalezyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
12:06
Yonca Kölge’yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Yonca Kölge'yi 22 bıçakla öldürdüğü iddiasıyla sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:42:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Malezya'da Rohingya dahil 1476 kişi için geri dönüş programı başlatıldığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei