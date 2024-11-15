Malezya'dan Filipinler'e Tepki

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KUALA Malezya, Filipinler'in ihtilaflı Güney Çin Denizi dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tarif eden Deniz Alanları Yasası ile yabancı deniz ve hava araçlarının geçeceği deniz hattını tanımlayan yasaya tepki gösterdi.

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Datuk Mohamad Alamin, parlamentoda yaptığı konuşmada, Filipinler'in yeni denizcilik yasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filipinler'in kabul ettiği yeni denizcilik yasalarının, Malezya'nın Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan Sabah eyaletinin sınırlarını ihlal ettiği belirten Alamin, Malezya'nın Filipinler'e protesto notası verdiğini bildirdi.

Alamin, Malezya hükümetinin yeni Filipinler yasasıyla ilgili belgeleri incelediğini ifade ederek, petrol bakımından zengin Sabah eyaletinin egemenliğini ve haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Filipinler Deniz Alanları Yasası'nın, ülkenin sosyal, ekonomik, ticari ve diğer faaliyetlerini yürüteceği yasal alandaki hak ve yetkilerini tanımladığı ve ihtilaflı Güney Çin Denizi dahil deniz egemenlik bölgelerini ve sınırlarını tarif ettiği belirtiliyor.

Filipinler Takımadaları Deniz Hatları Yasası'nın da yabancı deniz ve hava araçlarının Filipinler sularından geçişi için deniz ve hava hatlarını çizdiği kaydediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr'ın yasaları imzalamasını kınayarak, protestosunu iletmek üzere Filipinler'in Pekin Büyükelçisi Jaime FlorCruz'u bakanlığa çağırdıklarını açıklamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.