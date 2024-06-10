Malezya ile Türkiye Arasında Savunma Ürünlerinin Tedarikine Dair Anlaşma İmzalandı

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Malezya ile Türkiye arasında "Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" (Memorandum of Understanding/MoU) imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, Malezya ile Türkiye arasında "Savunma Ürünlerinin Devletten Devlete Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" (Memorandum of Understanding/MoU) imzalandı, STM tarafından inşa edilecek üç korvet için Kabul Mektubu (Letter of Acceptance/LoA) takdimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleşen törene, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar ve Gökhan Uçar, Malezya Savunma Bakanlığı ve Malezya İçişleri Bakanlığı heyetleri ve sektör temsilcileri katıldı.

"Malezya'nın savunma ürünleri tedarikine yönelik devletten devlete ilk anlaşması"

Açıklamada Mutabakat Zaptı (MoU) İmza ve Kabul Mektubu (LoA) Takdim Töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasına yer verilen SSB Başkanı Prof. Dr. Görgün, Malezya ile savunma ürünlerinin tedarikine dair imzaladıkları Mutabakat Zaptı'nın Türkiye ile dost ve müttefik ülke Malezya arasındaki savunma sanayi işbirliğinde yeni bir stratejik ortaklık döneminin müjdecisi olduğunu belirtti.

Görgün, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğindeki Mutabakat Zaptı'nın, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve müttefiklerin Türkiye'ye duyduğu güveni gösterdiğine işaret etti.

Kabul Mektubu (LoA) takdim edilen LMS Batch 2 Projesi ile de bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında deniz platformları alanında inşa edilecek uzun vadeli işbirliğinin başlangıcı niteliğindedir. Bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, Malezya Kraliyet Donanması'nın '15'ten 5'e Dönüşüm Programı'nın önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek diğer projelerinde de Türk savunma sanayiinin çözüm ortağı vasfıyla öncelikli olarak yer almasını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde Malezya gibi dost ve müttefik ülkeler ile ortak geliştirme ve üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan modeli yaklaşımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Türkiye'nin yeni Yüzyılında, savunma sanayii alanında sahip olduğumuz teknolojilerimizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı dost ve kardeş ülkeler ile birlikte paylaşarak, hep beraber gelişeceğiz."