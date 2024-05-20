Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için taziye mesajı yayımladı

Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için taziye mesajı yayımladı

Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Reisi ile geçen sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında bir araya geldiğini anımsatarak, Malezya-İran ilişkilerini güçlendirmeye söz verdiklerini belirtti. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cumhurbaşkanı Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu paylaştı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini sundu. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Reisi ve beraberindeki heyetin trajik vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini ileterek, derinden sarsıldıklarını belirtti. Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda da Reisi'nin ailesi ve İran halkı için taziye mesajı yayımladı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini iletti. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi, İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra gerçekleşti. Kazada kurtulan olmadığı belirlendi ve cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralacak.

20.05.2024 12:43
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Malezya, Tayland, Sri Lanka, Nepal, Yeni Zelanda, Filipinler ve Endonezya, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye mesajı yayımladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X'teki hesabından yaptığı açıklamayla, "Reisi, Abdullahiyan ve diğer bazı yetkililerin trajik ölümlerinden" üzüntü duyduğunu ifade ederek, "bu son derece zor zamanda İran halkına en içten taziyelerini" sunduğunu belirtti.

Reisi ile geçen sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında bir araya geldiğini anımsatan Enver, "Malezya-İran ilişkilerini güçlendirmeye, halklarımızın ve Müslüman dünyasının iyiliği için birlikte çalışmaya söz verdik. Taahhüdümüz yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de X'teki hesabından, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yakın dostum İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Cumhurbaşkanına eşlik eden heyetin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duydum." paylaşımında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "trajik" helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini sundu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de X'ten yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin trajik vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu zor zamanda ailelerine ve İran halkına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, X'teki paylaşımında, helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini ileterek, "Sri Lanka, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililerin trajik ölümü karşısında derinden sarsılmış ve üzüntü duymuştur." ifadesini kullandı.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda da X üzerinden yaptığı paylaşımla "Reisi'nin ailesi, İran hükümeti ve dost İran halkı" için taziye mesajı yayımladı.

Prachanda, "İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin trajik vefatından derin üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da X'ten yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan'ın ailelerine taziyelerini sundu.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'in devralacağını açıkladı.

İran Anayasası'na göre yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adayların arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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