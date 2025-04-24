Malezya ve Endonezya'dan Keşmir Saldırısına Kınama

Malezya ve Endonezya, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, bu tür şiddetin "hiçbir medeni toplumda yeri olmadığını" belirterek, saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Saldırıda kurbanların öldürülmeden önce "kasıtlı olarak ayrıştırıldığına" yönelik haberler olduğuna dikkati çeken Enver, "Bu, saldırının hesaplanmış ve insanlık dışı zalimliğini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Enver, trajik anlarda "bilgelik ve itidalin esas" olduğuna işaret ederek, "Bu tür terör eylemlerinin bölünmeyi derinleştirmesine izin vermemeliyiz. Bunun yerine, bölgede ve ötesinde barış, adalet ve insan onuruna olan ortak bağlılığımızı bir kez daha teyit edelim." çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumu saldırının faillerini tespit etmeye yönelik çabaları desteklemeye davet eden Enver, saldırıda yaralananların bir an önce iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Endonezya da saldırıyı kınadı

Öte yandan, Endonezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, bu tür saldırıların "motivasyonları ne olursa olsun, ne zaman, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin mazur görülemeyeceği" ifade edildi.

Pahalgam saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin, 22 Nisan'da, turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.