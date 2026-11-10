Malezyalı Bakan Nga, Antalya'da Türkiye ile Malezya'nın kardeş olduğunu belirtti

Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) Asamblesi Başkanı Nga Kor Ming, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin dostluktan ibaret olmadığını belirterek, "Biz aslında kardeşiz. Bu da Türkiye ile Malezya arasında son derece yakın, güçlü ve sağlam bir ortaklık bulunduğunu göstermektedir." dedi.

Malezyalı Bakan Nga, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler sadece dostluktan ibaret değildir. Biz aslında kardeşiz. Bu da Türkiye ile Malezya arasında son derece yakın, güçlü ve sağlam bir ortaklık bulunduğunu göstermektedir." diyen Nga, ülkesinin COP31'e aktif katılımının köklü ortaklığı ve dostluğu yansıtmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Nga, daha fazla Türk vatandaşının Malezya'yı ziyaret etmesi umudunu dile getirerek, iki ülkenin zengin kültürel çeşitlilik ve kültürel miras bakımından da ortak özelliklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile Malezya'nın birlikte çalışabileceği birçok sektör bulunduğuna işaret eden Nga, ülkesinin turizm sektörünün hızla büyüdüğü, Türkiye'nin de bu alanda çok şey sunabileceği değerlendirmesini yaptı.

Nga, eğitim alanında da işbirliği yapılabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin teknik ve mesleki eğitim alanındaki deneyimi önemli. Malezya olarak biz de gençlerimizin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmasını ve bu alanlarda uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Bu sebeple teknik ve mesleki eğitim, mutlaka işbirliği yapmamız gereken alanlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi alanında da işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Nga, Türkiye'nin askeri gücüne dikkati çekti.

Malezya eğitim merkezi olmayı hedefliyor

Nga, Malezya'nın yükseköğretim alanında da bölgesel eğitim merkezi olmayı hedeflediğini dile getirerek, ülkesinde yabancı öğrencilere eğitim vermeye hazır, dünya standartlarında birçok üniversite bulunduğunu anlattı.

Daha fazla Türk öğrencinin Malezya'ya gelmesini umut ettiklerini belirten Nga, Türk öğrencilerin ülkesinde kendilerini oldukça rahat hissettiklerini aktardı.

COP31'in önemi

Nga, "diyalog, uzlaşı ve eylemin" büyük önem taşıdığının altını çizerek, COP31 kapsamında mutabakata varılan kararların mutlaka uygulanması gerektiğine işaret etti.

Çok geç olmadan Paris Anlaşması'nın uygulanmasının zamanı geldiğine vurgu yapan Nga, "Aldığımız kararlar ve attığımız adımlar, dünya tarihini ve dünyanın geleceğini yeniden şekillendirecektir." dedi.

Dünyanın çocuklara bırakılacak miras olduğuna işaret eden Nga, verilen sözlerin tutulması ve taahhütlerin yerine getirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Nga, Paris Anlaşması'nda belirtildiği gibi uzlaşılan kararları uygulamaya geçirme zamanı geldiğini söyleyerek, "COP31 de bu vizyonu hayata geçirmek için en uygun küresel platformdur. Sonuç olarak, eylemler sözlerden daha güçlüdür. Gelin, bunu hep birlikte gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.