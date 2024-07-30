Mali'de Ordu ile Tuareg İsyancıları Arasındaki Çatışmada Çok Sayıda Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mali'de Ordu ile Tuareg İsyancıları Arasındaki Çatışmada Çok Sayıda Asker Hayatını Kaybetti

Mali'nin Cezayir sınırında Tinzaouatene kasabasında ordu ile Tuareg isyancıları arasındaki çatışmada çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Mali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede 'terör koalisyonu'na karşı savaşırken önemli ölçüde kayıp verildiği kaydedildi. Açıklamada, 25 Temmuz Perşembe günü patlak veren çatışmalarda, bölgede başlayan kum fırtınasının teröristlerin daha rahat organize olmasına ve diğer terörist gruplardan silah almasına olanak verdiği belirtildi. Mali ordusunun, DEAŞ ve El Kaide destekli grupların da yardım ettiği söz konusu 'terör koalisyonu'na karşı önemli ölçüde kayıp verdiği bildirilen açıklamada, kaç askerin yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

30.07.2024 18:21
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Mali'nin Cezayir sınırında Tinzaouatene kasabasında ordu ile Tuareg isyancıları arasındaki çatışmada çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede "terör koalisyonu"na karşı savaşırken önemli ölçüde kayıp verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 25 Temmuz Perşembe günü patlak veren çatışmalarda, bölgede başlayan kum fırtınasının teröristlerin daha rahat organize olmasına ve diğer terörist gruplardan silah almasına olanak verdiği belirtildi.

Mali ordusunun, DEAŞ ve El Kaide destekli grupların da yardım ettiği söz konusu "terör koalisyonu"na karşı önemli ölçüde kayıp verdiği bildirilen açıklamada, kaç askerin yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan bazı Rus Telegram hesaplarında, Mali ordusuyla birlikte hareket eden Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edildi.

Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Mali makamları hiçbir zaman açıkça doğrulamasa da Wagner'in Mali'de yaklaşık 1000 unsuru olduğu tahmin ediliyor.

Mali'de 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ile Mali ordusu Cezayir sınırındaki Tinzaouatene'de 25 Temmuz'da karşı karşıya gelmiş ve çatışmalar hafta sonu yoğunlaşmıştı.

Mali ordusu ilk yaptığı açıklamada teröristlere ait 5 hedefin vurulduğunu kaydetmiş, asker zayiatından bahsetmemişti.

Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) ise Mali ordusu ve Wagner askerlerinin bölgede bozguna uğratıldığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaşmış ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Ordu ile Tuaregler arasındaki gerilim

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

CMA'ya bağlı gruplar ile Mali ordusu arasındaki gerilim, Mali'den geçen sene ayrılan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) çekildiği kuzeydeki kampların kontrolünü orduya bırakmasıyla başlamıştı.

CMA, MINUSMA'nın çekildiği kamplardan bazılarının Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre kendi kontrolündeki bölgede yer aldığını iddia ederek, kampların orduya teslim edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı.

Taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamış ve 2015'te imzalanan anlaşma Mali tarafından Ocak 2024'te feshedilmişti.

Kaynak: AA

Perşembe, Cezayir, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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