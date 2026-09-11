Mali ordusu ağustos operasyonlarında 1000 silahlı unsuru etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Mali ordusu ağustos operasyonlarında 1000 silahlı unsuru etkisiz hale getirdi

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Mali ordusu, 1-31 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 1000 silahlı unsuru etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Operasyonlar ülkenin doğusundaki Gao, Menaka ve Kidal ile orta kesimlerdeki San, Bandiagara, Macina, Bulkessi ve Yuvaru bölgelerinde yoğunlaştı.

Mali ordusu, ağustosta düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 1000 silahlı unsuru etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Mali Silahlı Kuvvetleri Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün (DIRPA), 1-31 Ağustos dönemindeki güvenlik durumu ve askeri faaliyetlere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, operasyonların bilançosu açıklandı.

DIRPA Direktörü Kıdemli Albay Bakary Bocar Maiga, Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) ağustos boyunca 740 hava görevi gerçekleştirdiğini ve 2 bin 293 saatten fazla uçuş yaptığını belirtti.

Bu görevler kapsamında silahlı gruplara ait hedeflere 214 hava saldırısı düzenlendiğini bildiren Maiga, operasyonlarda 50 üs, 564 motosiklet, 129 pikap, 5 sığınak, 1 kaçak altın madeni ve 230 varil yakıtın imha edildiğini kaydetti.

Maiga, operasyonlarda yaklaşık 1000 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, operasyonların ülkenin doğusundaki Gao, Menaka ve Kidal'ın yanı sıra orta kesimlerdeki San, Bandiagara, Macina, Bulkessi ve Yuvaru bölgelerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Ağustosta esir tutulan onlarca askerin de serbest bırakıldığını belirten Maiga, halen esaret altında bulunan diğer askerlerin serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Maiga, Mali ordusunun ay boyunca kara ve hava birliklerinin 3 bin 681 akaryakıt tankerine refakat ettiğini, 3 bin 312 yolcunun ve 126 tondan fazla yükün taşınmasını sağladığını bildirdi.

Mali, 2012'den bu yana silahlı grupların saldırıları ve güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinde başlayan güvenlik krizi zamanla orta ve güney kesimlere yayılırken, terör örgütü El Kaide bağlantılı JNIM ülkede saldırılar düzenleyen başlıca silahlı gruplar arasında yer alıyor.

Mali'nin kuzeyinde ise Azavad'ın bağımsızlığını savunan Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile Mali ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali ordusu ağustos operasyonlarında 1000 silahlı unsuru etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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