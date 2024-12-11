Malibu'da Büyük Orman Yangını - Son Dakika
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Malibu'da Büyük Orman Yangını

Malibu\'da Büyük Orman Yangını

Güney Kaliforniya'daki Franklin Yangını, 10,9 km² alana yayılınca halk tahliye ediliyor.

11.12.2024 14:04
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MALİBU, 11 Aralık (Xinhua) -- Güney Kaliforniya'nın Malibu bölgesinde çıkan büyük bir orman yangınının, salı günü itibarıyla yaklaşık 10,9 kilometrekarelik bir alana yayılması üzerine bölge halkı tahliye edilmeye başlandı.

"Franklin Yangını" olarak adlandırılan bu yangın, pazartesi gecesi Los Angeles County'deki Malibu Creek Eyalet Parkı yakınlarında çıkmıştı.

Kaynak: Xinhua

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