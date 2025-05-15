Malkara'da Betonda Skandal: 7 Sanığa Yargılama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde betonu sağlam olmayan inşaata "sağlam raporu" verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdürüldü.

Malkara 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında laboratuvar ve yapı denetim firması sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu tutuksuz 7 sanıktan 4'ü ile taraf avukatları katıldı.

Dosyaya eklenen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada mahkeme heyeti, tanıklar Ö.A. ve M.S'yi dinledi.

Tanık Ö.A. ifadesinde, inşaat firması tarafından istenilen kalite ve nitelikte beton üreterek gönderdiklerini belirtti.

Tanık M.S. de firmada kalfa olarak çalışanların betona bekletmeden kaynaklı donmaması amacıyla su ilave ettiklerini gördüğünü, ikazlarına rağmen su ilave etmeye devam edildiğini öne sürdü.

Sanıklar, önceki celse verdikleri ifadeyi tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında eksiklerin giderilmesini istedi.

Duruşma, 25 Eylül'e ertelendi.

Olay

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamış, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatı tamamlanmış, binada kaba inşaatın bitmesinin ardından ince işçiliğe geçildiğinde betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark eden Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne betonun sahte olabileceği şüphesiyle başvuruda bulunmuştu.

Betonların incelenmesinin ardından standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verilmiş, bloklar 2023 yılında Malkara Belediyesince 1 milyon 58 bin lira para cezası kesilerek yıkılmıştı.