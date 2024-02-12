Malta Karnavalı: Rengarenk Bir Müzikal Cennet - Son Dakika
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Malta Karnavalı: Rengarenk Bir Müzikal Cennet

Malta Karnavalı: Rengarenk Bir Müzikal Cennet

9-13 Şubat tarihleri arasında kutlanan Malta karnavalı, tarihi Valletta kenti sokaklarını bandolar, sokak sanatçıları ve dansçılarla doldurdu. Çocuklara yönelik dans yarışmasıyla başlayan etkinlikler, grotesk maske ve dekorların yer aldığı geçit törenleriyle devam etti. Karnaval, Salı günkü büyük finalle sona erecek. Malta karnavalı, 15. yüzyıldan beri kutlanan ve Malta kültürel takviminde önemli bir yere sahip olan bir etkinliktir.

12.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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ÇEKİM ZAMANI: 11 Şubat 2024

Karnavalı kutlayan insanların çeşitli görüntüleri

9-13 Şubat tarihleri arasında kutlanan Malta karnavalı nedeniyle tarihi Valletta kenti sokakları bandolar, sokak sanatçıları ve dansçılarla dolan rengarenk bir müzikal cennetine dönüştü.

Cumartesi günü St George Meydanı'nda düzenlenen çocuklara yönelik bir dans yarışmasıyla başlayarak çocuk karnavalına odaklanan ana etkinlikler, yetişkinler için düzenlenen yarışmalarla devam etti. Diğer günlerde grotesk maske ve dekorların yer aldığı geçit törenleri ile devam edecek olan karnaval, Salı günkü büyük finalle doruk noktasına ulaşacak.

Karnaval biter bitmez bir sonraki yıl için hazırlıklara başlayan karnaval meraklıları hazırlayacakları dekorlar için hem bir konsept oluşturmaya hem de gerekli renkli kostümleri özenle hazırlamaya başlıyor.

15. yüzyılın ortalarından bu yana kutlanan karnaval, beş yüzyıla yakın bir süredir Malta kültürel takviminde önemli bir yere sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valletta'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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