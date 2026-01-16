Maltepe Belediyesi'nden Bağımsız Tiyatro Topluluklarına Destek - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Bağımsız Tiyatro Topluluklarına Destek

16.01.2026 11:24  Güncelleme: 12:38
Maltepe Belediyesi, bağımsız tiyatro topluluklarına destek amacıyla Gülten Akın Konferans Salonu'nu ücretsiz prova alanı olarak hizmete sundu. Tiyatrocular, artan maliyetler karşısında bu desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, bağımsız tiyatro topluluklarına destek olmak amacıyla Gülten Akın Konferans Salonu'nu ekiplere ücretsiz prova alanı olarak açtı.

İdealtepe Mahallesi'nde yer alan Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi bünyesindeki Gülten Akın Konferans Salonu, 162 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Salon, hem tiyatro topluluklarının prova süreçlerine destek olmak hem de sanatseverlerin kamusal alanda sanatla buluşmasını güçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Maltepe Belediyesi, sahne sanatlarının kamusal alandaki varlığını güçlendirmeyi ve ortak üretim kültürünü desteklemeyi hedefliyor. Kentin kültür-sanat yaşamını birlikte büyütmeyi amaçlayan belediye, tüm tiyatro topluluklarını bu dayanışmaya katılmaya davet ediyor.

"Sanata destek veren belediyelerimize çok teşekkür ediyorum"

Maltepe Belediyesi prova sahnelerini ilk kullananlardan oyuncu Cem Aktuna, belediyelerin sanata verdiği desteğin yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı kalmamasının önemine dikkat çekti. Aktuna, Maltepe Belediyesi'nin bu yaklaşımının tiyatrocular için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Sanata destek veren belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece salon konusunda değil, oyunların halkla buluşturulması noktasında da ellerinden geleni yapıyorlar. Oyunumuzu Maltepe Belediyesi'nde sahneleyeceğiz. Umarım çok seyircili, bol alkışlı bir oyun olur" dedi.

"Salon ve prova tahsis bedelleri oldukça yüksek"

Tiyatrocu Kubilay Çamlıdağ ise mevcut ekonomik koşullar altında tiyatro üretmenin zorluklarına dikkat çekerek, Maltepe Belediyesi'nin sağladığı desteğin hayati bir karşılık oluşturduğunu ifade etti. Salon ve prova alanı maliyetlerinin tiyatrocular için ciddi bir yük haline geldiğini belirten Çamlıdağ, "Biz tiyatrocular, ülke şartları düşünüldüğünde adeta bir lüks gibi görülüyoruz. Oysa insanlar tüm bu zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor. Salon ve prova tahsis bedelleri oldukça yüksek. Böyle bir ortamda Maltepe Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet gerçekten çok kıymetli. Bu nedenle belediyeyi tebrik etmek gerekiyor" diye konuştu.

Gülten Akın Konferans Salonu'ndan faydalanmak ve başvuru yapmak isteyen tiyatro ekipleri, 444 1 706 numaralı telefondan Maltepe Belediyesi ile iletişime geçebilir.

Kaynak: ANKA

