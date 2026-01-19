Maltepe Belediyesi, İlçe Genelinde Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Maltepe Belediyesi, İlçe Genelinde Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

19.01.2026 10:14  Güncelleme: 11:06
Maltepe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı aktif görev alırken, mahallelerde tuzlama çalışmalarıyla gizli buzlanma riskine karşı önlem alıyor.

(İSTANBUL) - Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm birimlerini seferber eden Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe Belediyesi ekipleri, kentin özellikle yüksek kesimlerde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı sahada aktif olarak görev yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordineli çalışmalarda, ilçe genelinde günlük yaşamın aksamaması hedefleniyor. Gizli buzlanma riskine karşı önleyici tuzlama çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilirken, vatandaşların güvenliği öncelikli olarak ele alınıyor.

İlçe sakinlerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda destek alabilmeleri için Maltepe Belediyesi İletişim Hattı (0216) 444 1 706 üzerinden 7/24 hizmet veriliyor.

Kaynak: ANKA

