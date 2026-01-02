Maltepe'de Kültür- Sanat Etkinlikleri Yeni Yılda da Devam Ediyor - Son Dakika
Maltepe'de Kültür- Sanat Etkinlikleri Yeni Yılda da Devam Ediyor

02.01.2026 17:54  Güncelleme: 20:34
Maltepe Belediyesi, 2026 Ocak ayında her yaş grubuna yönelik kapsamlı bir kültür-sanat programı düzenleyecek. Etkinlikler arasında çocuk tiyatroları, sergiler, söyleşiler ve konserler yer alacak.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, 2026 yılının ocak ayında her yaş grubuna yönelik tiyatro, sergi, söyleşi, konser ve kültür gezilerinden oluşan geniş kapsamlı kültür-sanat programını sanatseverler ile buluşturacak.

Maltepe Belediyesi, her yaştan yurttaşa hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ocak ayında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde çocuk tiyatroları, atölyeler, konserler, yetişkin tiyatro oyunları, sahne sanatları, sergiler, söyleşiler ve anma programlarıyla birlikte; kültür gezileri ve çocuklar için hazırlanan sömestir şenliğinden oluşan etkinlikler Maltepelilerle buluşacak.

Ara tatile özel oyunlar

Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında "Neşeli Şapkalar", Fatih Ermiş'in "Sihir Kulübü", "Paku Ülkesi",  "Tati", "Karlar Kraliçesi"  isimli çocuk tiyatro oyunları Maltepeli minikler için sahnelenecek. Ara tatil olan 16 Ocak- 1 Şubat günlerinde "Maltepe Yarıyıl Çocuk Şenliği" düzenlenecek. Şenlikte Çizgi Kukla Tiyatrosu "Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız", "Gulliver'in Gezileri", "Rüyalar Sandığı", "Kayıp Gösteri", "Dino ile Sihirli Beyin", "Deniz Kızı Ariel", "Rapunzel", Nutty Scientists İnteraktif Bilim Tiyatrosu "Jules Verne ile Zamanda Yolculuk", "Guluk Guluk", "Kuzey Kutbu Krallığı",  "Çizmeli Kedi", "Küçük Kara Balık", "Aslan Kral", "Küçük Prens ve Arkadaşları", "Dino ile Sihirli Beyin", "Kayıp Gösteri", "Balon Kukla Tiyatrosu" ve "Küçük Kara Balık" isimli oyunlar sahnelenecek.

"Karneni Al Gel Mısır Bizden" etkinliği kapsamında "Evde Tek Başına" isimli filmin gösterimi yapılacak. Şenlikte tahta bacak, jonglör, pandomim, akrobat, poi, jimnastik kurdele, yüz boyama, palyaço ve maskotlar yer alacak. Sihirbaz ve vantrilok Burak Parlı, vantrilok gösterisiyle, Burhan Öztoprak baloncukların sanata dönüştüğü gösterisiyle, Enver Ertaş illüzyon gösterisiyle, Metin Zakoğlu çocuklara yönelik stand-up gösterisiyle minikler ile bir araya gelecek.

Sergi ve söyleşiler

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Müslüm Teke'nin "Olunmaz Boşluklar" isimli resim sergisi, Viladimir Topal'ın kişisel resim sergisi, "Tortu" isimli karma serginin açılışları yapılacak. Kış Gezileri'nin 2026 yılındaki ilk programında, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Kültür Mahallesi gezisi, Topkapı Sarayı, İstanbul Resim Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaret edilecek. Kent Söyleşileri'nin ocak ayı programında gazeteci- yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 33. ölüm yılı nedeniyle "Uğur Mumcu ve Susturulmaya Çalışılan Hakikat" isimli söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye gazeteci Doç. Dr. Gökmen Karadağ, gazeteci yazar Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan konuk olacak. Şiirleri pek çok dile çevrilen şair ve yazar Gülten Akın'ın 11. ölüm yılı nedeniyle  anma programı düzenlenecek. Programda belgesel gösterimi ve  Doktor, Öğretim Görevlisi Deniz Gündoğan İbrişim'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi  düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

