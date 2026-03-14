Maltepe Belediyesi'nin Ara Tatil Etkinlikleri Başlıyor

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, ara tatilde çocukların kültür, sanat, eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarına katılımını destekleyecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Maltepe Belediyesi'nin 16- 18 Mart günlerini kapsayan ara tatil etkinlikleri, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Etkinlikler çerçevesinde çocuk oyunları, müzikaller, arkeoloji atölyeleri, lazer ve sahne gösterileri çocuklar ile buluşacak. Ara tatil, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" finalistlerinden Burhan Öztoprak'ın Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alacağı "Bubble Show" gösterisiyle başlayacak. Öztoprak, ışık, müzik ve dansın armonisiyle sahneleyeceği performansla ve baloncukların görsel şöleniyle çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatacak. İllüzyonist ve jonglör sanatçısı Erdem Obüs ise jonglör ve sihirbazlık gösterisiyle minikler ile bir araya gelecek. Ara tatilde bilimi keyifli ve anlaşılır hale getiren "Eğlenceli Bilim Şovu" isimli çocuk gösterisiyle, dünya çapında gişe rekorları kıran "Kozmik Birliğin Kahramanları" isimli interaktif eğitici uzay macerasının gösterimi yapılacak.

