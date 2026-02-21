Maltepe Belediyesi'nden Çocukları Kent Yönetimine Dahil Eden Proje - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Çocukları Kent Yönetimine Dahil Eden Proje

21.02.2026 16:10  Güncelleme: 17:29
Maltepe Belediyesi, Avrupa Birliği destekli 'Gelin Yakından Bakalım! Yaşadığım Yer' projesi ile çocukların kent yönetim süreçlerine katılımını sağladı. Etkinlikte çocuklar, mahallelerindeki ihtiyaçları gözlemleyerek çözüm önerileri geliştirdiler.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, çocukların kent yönetim süreçlerine katılımını amaçlayan bir projeyi hayata geçirdi. Avrupa Birliği destekli "Gelin Yakından Bakalım! Yaşadığım Yer" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaşadıkları mahalleleri gözlemleyerek ihtiyaç ve eksiklikleri belirledi, çözüm önerileri geliştirdi.

Maltepe Belediyesi'nin katılımcı ve kapsayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği "Gelin Yakından Bakalım! Yaşadığım Yer" projesinde çocuklar, güvenli oyun alanlarından yeşil alan ihtiyacına, sosyal yaşam alanlarından ulaşım düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta değerlendirme yaptı. Hazırladıkları tasarımları resimlerle somutlaştıran çocuklar, hayallerindeki Maltepe'yi ortaya koydu. Çalışmalar, Maltepeliler ve belediye yetkililerinden oluşan değerlendirme meclisine sunuldu. Soru-cevap formatında gerçekleşen sunumlarda çocuklar, önerilerini doğrudan karar alıcılara aktarma fırsatı buldu.

Yeşil alan vurgusu

İnformel Eğitim ile Çocuk İstanbul sosyal girişim kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Sunum yapan çocuklar, mahallelerde yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkati çekti. Parkların büyütülmesi, yeni ağaçlandırma alanları oluşturulması ve oyun bahçelerinin artırılması yönünde öneriler dile getirildi.

AB projesi kapsamında İrlanda'nın Cork kentindeki çocuklarla da ortak çalışma yürütüldü. İki ülke arasında kurulan iş birliği sayesinde öğrenciler şehircilik fikirlerini paylaşma imkanı buldu. Etkinlik sonunda Maltepe'den Cork'a selam gönderildi.

