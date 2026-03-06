Maltepe Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Çocuklara Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Deprem Haftası'nda Çocuklara Farkındalık Eğitimi

06.03.2026 16:30  Güncelleme: 17:15
Maltepe Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem bilincini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. 14 yaşındaki öğrencilere yönelik yapılan atölye çalışmasında, afet müdahale eğitimi verildi ve dayanıklı bina yapımı deneyimi kazandırıldı.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem bilincini artırmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlatmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenliyor. Bu kapsamda Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde 14 yaşındaki öğrencilere yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim çalışması afet müdahale elemanı ve afet farkındalık eğitmeni Dicle Fıratan'ın deprem farkındalığına yönelik verdiği eğitimle başladı. Fıratan, öğrencilere olası afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi verdi.  Fıratan, "Altın Saatler" olarak bilinen ilk 72 saatin hayati önemine dikkat çekti. Eğitim, "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatının yapılmasıyla sona erdi.

Etkinliğin ikinci aşamasında "Akıllı tasarım, minimum hasar" sloganıyla hayat bulan STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Atölyesi'ne geçildi. Öğrenciler, Cumhuriyet Eğitim Merkezi fen bilimleri öğretmeni Mustafa Tanyeli ve matematik öğretmeni Ali Şahan Avcı ile farkındalık atölyesinde dayanıklı bir binanın teorik bilgilerini pratiğe döktü. Öğrenciler, makarna, şeker bazlı malzemelerin de bulunduğu malzemeler kullanarak dayanıklı bina modelleri inşa etti. Süreç boyunca kendilerine yöneltilen 5 soruya yanıt arayan çocuklar; birlikte çalışmayı, takım ruhunu ve analitik düşünme becerilerini geliştirdi.

Kaynak: ANKA

