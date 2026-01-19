Maltepe Belediyesi'nden Kadın İstihdamı İçin Örnek Uygulama: "Eşitlikçi İşyeri Sertifikası"

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, "Eşitlikçi İşyeri Sertifikası" uygulaması ile kadın emeğini destekleyen işletmelerin sayısını ve kadınların çalışma hayatına katılımını artırmayı amaçlıyor.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde duyurulan Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda yürütülen Eşitlikçi İşyeri Sertifikası uygulaması ile eşitlikçi bir çalışma ortamının mümkün olduğunun gösterilmesi hedefleniyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın temel hedefleri arasında kadınların istihdama katılımını artırmak, çalışma hayatında eşit temsili desteklemek ve güvenli, adil iş ortamlarını yaygınlaştırmak yer alıyor.

Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ise bu hedefleri sahada uygulamaya geçirerek, ilçede iş yeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerini eşitlikçi bir anlayışla yürütüyor. Bu kapsamda bünyesinde yüzde 50 ve üzeri kadın çalışan istihdam eden işletmelere, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla birlikte Eşitlikçi İşyeri Sertifikası veriliyor. Sertifika, kadın istihdamını teşvik eden işletmeleri görünür kılarken, aynı zamanda bu iş yerlerine "ödüllü iş yeri" niteliği kazandırıyor.