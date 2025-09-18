Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Pazar Ulaşımı - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Pazar Ulaşımı

18.09.2025 09:43
Maltepe Belediyesi, 'Yol Arkadaşım Maltepe' adlı ücretsiz ulaşım servisinin alanını genişleterek Gülensu Mahallesi'nde semt pazarına ulaşımı kolaylaştırdı. 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için önemli bir kolaylık sunuluyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin vatandaşların semt pazarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Yol Arkadaşım Maltepe" adlı ücretsiz ulaşım servisinin hizmet alanı genişliyor.

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla düzenlenen "Mahalle Toplantıları"nda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Maltepe Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde başlattığı ücretsiz pazar ringi hizmetini Maltepe geneline yayarak halka hizmet etmeye devam ediyor.

17 Eylül (dün) itibarıyla hizmet vermeye başlayan servisle birlikte Gülensu Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, her çarşamba kurulan Gülensu semt pazarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Özellikle alışverişe gitmekte zorlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayan ring servisleri Maltepe halkının yükünü hafifletiyor.

Kaynak: ANKA

