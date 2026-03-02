Maltepeliler İftar Programlarında Bir Araya Geliyor - Son Dakika
Maltepeliler İftar Programlarında Bir Araya Geliyor

02.03.2026 09:12  Güncelleme: 10:27
Maltepe Belediyesi, ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor. İftar programları, ramazan eğlenceleri ile renklendirilirken, ihtiyaç sahiplerine ve yolda kalanlara da kumanya dağıtımı yapılıyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, vatandaşları ramazan ayı boyunca geleneksel iftar programlarında bir araya getirmeye devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, her gün onlarca kişiye sıcak yemek ikram ederek dayanışma ve paylaşma ruhunu pekiştiriyor.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları ve ramazan eğlenceleri tüm hızıyla devam ediyor. Maltepeliler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte meydandaki çadırda dualar eşliğinde oruçlarını açıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, çadır her gün ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yolda kalan, evine yetişemeyen veya birlikte iftar yapmak isteyen herkese kapılarını açıyor.

Ramazan boyunca devam eden program, sadece yemek ikramıyla sınırlı kalmıyor; geleneksel ramazan eğlenceleriyle de renklendiriliyor. Meddah gösterileri, Karagöz-Hacivat ve orta oyunu gibi etkinlikler vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

İftara yetişemeyene kumanya

Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca vatandaşlara, metro ve Marmaray duraklarında kumanya dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, İftar, Son Dakika

