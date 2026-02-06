Süreyya Paşa, Maltepe'de Anıldı

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı'nın kurucusu Süreyya İlmen Paşa'yı, vefatının 71'inci yılında mezarı başında andı.

Maltepe Belediyesi, Süreyya İlmen Paşa'yı andı. Programa, Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Süreyya İlmen Paşa'nın ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Esin Köymen, Süreyya İlmen Paşa'nın Maltepe'ye bıraktığı tarihsel, toplumsal ve kültürel mirasa dikkat çekti. Köymen, Süreyya İlmen Paşa ve eşi Adalet İlmen'in yalnızca kendi dönemlerini değil, gelecek kuşakları da düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, bu değerli mirasa sahip çıkmanın Maltepe Belediyesi için tarihsel bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Binlerce öğrenciye burs ve eğitim desteği

Başkan Köymen, Süreyya Paşa Vakfı'nın bugün de kuruluş amacına uygun biçimde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Köymen, vakıf aracılığıyla bini aşkın üniversite öğrencisine 10 ay boyunca aylık 3 bin lira burs desteği sağlandığını, ayrıca bini aşkın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine eğitim yardımı ulaştırıldığını aktardı. Köymen, vakıf gelirleriyle kapsamlı bir kız öğrenci yurdu yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve Maltepe'deki ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sağlık yardımlarının devam ettiğini kaydetti.

"Memleketten aldığımı yine memlekete veriyorum" anlayışı

Süreyya Paşa Vakfı'nın Maltepelilere bırakılmış çok kıymetli bir emanet olduğunun altını çizen Köymen, vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun kullanım konusunda kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Süreyya İlmen Paşa'nın Süreyya Plajı, Süreyya Paşa Hastanesi, Süreyya Operası gibi eserlerle kamusal sorumluluk bilincinin somut örneklerini bıraktığını ifade eden Köymen, "Memleketten aldığımı yine memlekete veriyorum" anlayışının bugün de yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Maltepe Belediyesi ayrıca ilçenin işlek noktalarında Süreyya Paşa anısına lokum ve şeker dağıttı.