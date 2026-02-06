Süreyya Paşa, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Süreyya Paşa, Maltepe'de Anıldı

06.02.2026 17:49  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı'nın kurucusu Süreyya İlmen Paşa'yı mezarı başında andı. Başkan Esin Köymen, Paşa'nın tarihsel mirasını ve vakfın eğitim yardımlarını vurguladı.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı'nın kurucusu Süreyya İlmen Paşa'yı, vefatının 71'inci yılında mezarı başında andı.

Maltepe Belediyesi, Süreyya İlmen Paşa'yı andı. Programa, Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Süreyya İlmen Paşa'nın ailesi  ve yakınları katıldı. Başkan Esin Köymen, Süreyya İlmen Paşa'nın Maltepe'ye bıraktığı tarihsel, toplumsal ve kültürel mirasa dikkat çekti. Köymen, Süreyya İlmen Paşa ve eşi Adalet İlmen'in yalnızca kendi dönemlerini değil, gelecek kuşakları da düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, bu değerli mirasa sahip çıkmanın Maltepe Belediyesi için tarihsel bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Binlerce öğrenciye burs ve eğitim desteği

Başkan Köymen, Süreyya Paşa Vakfı'nın bugün de kuruluş amacına uygun biçimde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Köymen, vakıf aracılığıyla bini aşkın üniversite öğrencisine 10 ay boyunca aylık 3 bin lira burs desteği sağlandığını, ayrıca bini aşkın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine eğitim yardımı ulaştırıldığını aktardı. Köymen, vakıf gelirleriyle kapsamlı bir kız öğrenci yurdu yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve Maltepe'deki ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sağlık yardımlarının devam ettiğini kaydetti.

"Memleketten aldığımı yine memlekete veriyorum" anlayışı

Süreyya Paşa Vakfı'nın Maltepelilere bırakılmış çok kıymetli bir emanet olduğunun altını çizen Köymen, vakıf senedinde belirtilen amaçlara uygun kullanım konusunda kararlı bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Süreyya İlmen Paşa'nın Süreyya Plajı, Süreyya Paşa Hastanesi, Süreyya Operası gibi eserlerle kamusal sorumluluk bilincinin somut örneklerini bıraktığını ifade eden Köymen, "Memleketten aldığımı yine memlekete veriyorum" anlayışının bugün de yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Maltepe Belediyesi ayrıca ilçenin işlek noktalarında Süreyya Paşa anısına lokum ve şeker dağıttı.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Süreyya İlmen, Esin Köymen, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süreyya Paşa, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:06:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Süreyya Paşa, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.