Maltepe D-100'de Otomobil Saldırısına Uğrayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Maltepe D-100'de Otomobil Saldırısına Uğrayan Şüpheliler Yakalandı

Maltepe D-100\'de Otomobil Saldırısına Uğrayan Şüpheliler Yakalandı

Maltepe D-100 Karayolu'nda bir otomobil, emniyet şeridinde seyreden bir araç tarafından önü kesildikten sonra şüpheliler camını kırdı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki F.G.'nin 59 suç kaydı bulunduğu ve 8 ayrı suçtan 7 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

05.09.2024 18:50
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Maltepe D-100' de otomobilin önünü kesip camını kıran şüpheliler yakalandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, MALTEPE, D-100 Karayolunda otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı. Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.G.'nin 59 suç kaydı olduğu, 8 ayrı suçtan da 7 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Olay, 1 Ağustos Perşembe günü saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Zümrütevler istikametinde ilerleyen Emrah Şirin ile 34 UIN 79 plakalı otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişiyle arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından emniyet şeridinden gelen şüpheliler, Şirin'in önünü kesti. Şüphelilerden biri, otomobilden inerek, elindeki cismi tartıştıkları aracın camına attı. Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar, Şirin'i bir süre daha takip ettikten sonra gözden kayboldu. Emrah Şirin polis merkezine giderek aracına zarar veren kişi ve otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otomobilin camının kırıldığı anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

59 SUÇ KAYDI OLDUĞU ANLAŞILDI

Sürücünün şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri 17 Ağustos Cumartesi günü şüpheliler yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.G., 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçuna istinaden 12 Bin 878 lira ceza yazılarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden F.G.'nin ise 59 adet suç kaydı olduğu ayrıca hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve mala zarar vermek gibi 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe D-100'de Otomobil Saldırısına Uğrayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe D-100'de Otomobil Saldırısına Uğrayan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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