Maltepe, 19 Mayıs'ta Tek Yürek Oldu

(İSTANBUL)- Maltepe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. 19.19'da başlayan ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı yürüyüşe meşalelerle eşlik eden Maltepeliler, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhunu tüm ilçeye taşıdı.

Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, jonglör gösterileri, halk oyunları, spor parkurları ve sahne performansları yer aldı. M Lisa konserinde müzikle coşan katılımcılar, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı.

BAŞKAN KÖYMEN 19.19'DA MEŞALELİ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Akşam saatlerinde ise Maltepe'de geleneksel meşaleli yürüyüş heyecanı yaşandı. Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşe katılan binlerce kişi saatler öncesinden belediye binası önünde toplandı. Ellerinde meşaleler ve Atatürk posterleri ile heyecanı paylaşan Maltepelilere bando takımı da eşlik etti. Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı ve 19.19'da başlayan yürüyüş, Maltepe Etkinlik Alanı'nda son buldu. Ellerinde meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyen Maltepeliler, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ve gençlik ruhunu tüm ilçeye taşıdı.

ZEYNEP BASTIK KONSERİYLE COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI

Kutlamaların finali Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik alanında önce İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu ardından da Baran Mengüç ve Bedük sahne aldı. Gecenin finalinde sahneye çıkan Zeynep Bastık ise sevilen şarkılarıyla binlerce kişiye unutulmaz bir 19 Mayıs gecesi yaşattı.