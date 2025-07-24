Yangın saat 09: 30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında binada oturan daire sahibi yaşlı bir adam ve daire sakinlerinden bir kadının dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de 5 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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