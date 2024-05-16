Maltepe'de Alzheimer hastası yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika
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Maltepe'de Alzheimer hastası yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu

Maltepe\'de Alzheimer hastası yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu

Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu. Cevizli Mahallesi'ndeki binanın bodrumunda kötü koku fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin, 5 gündür kayıp olan Mustafa Kal'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

16.05.2024 01:33
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Maltepe'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, oturduğu binanın bodrumundaki su kuyusunda ölü bulundu.

Cevizli Mahallesi Bağımsızlık Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrumundan gelen kötü koku üzerine bina sakinleri bodrum kata indi. Buradaki su kuyusunda bir erkek cesedi olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Maltepe Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin bodrum kattaki incelemesinin ardından cesedin, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Kal'a (70) ait olduğu belirlendi.

Cesedin kuyudan çıkarılması için itfaiye ve belediye ekipleri bodrum kata indi. Çalışmaların ardından kuyudan çıkarılan Kal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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