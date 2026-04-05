Maltepe'de Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 1 Ölü

05.04.2026 20:09
Motosiklet kiralama yüzünden çıkan kavgada Onur Şeker hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

MALTEPE'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, silahla başından vurulan Onur Şeker (32) hayatını kaybetti. Şeker'in bıçakla yaraladığı Hüseyin Y. Y. (35) ile Kerem G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y. Y., Onur Şeker'e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Onur Şeker, Hüseyin Y. Y. ile yanında bulunan Kerem G.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Hüseyin Y. Y.'nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açtığı, Onur Şeker'i başından vurduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y. Y. ile Kerem G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serdar kalem Serdar kalem:
    ücret edememe değildir o , kiralayan firma müşteriden yani öldürülen kişiden fazla para istedi . merhumda itiraz edince kavga edince baktılarki başedemiyorlar çekti vurdular olay çok belli . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Son Dakika
