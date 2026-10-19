Maltepe'de bina çökmesinde ölen 5 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
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Maltepe'de bina çökmesinde ölen 5 yaşındaki çocuk için cenaze töreni yapıldı

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Maltepe'de 7 katlı binanın kısmi çökmesinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk için Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen annesi törene sedyeyle katıldı ve çocuğun cenazesi Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

İstanbul Maltepe'de, 7 katlı binanın kısmi çökmesi sonucunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan için cenaze töreni düzenlendi.

Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti yapılan törende, Turhan ailesi taziyeleri kabul etti.

Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen anne Sevgi Turhan, törene sedyeyle katılabildi.

Olayın yaşandığı 8 Ekim'de enkazdan çıkartılan küçük kızın cenaze töreninin yapılması için annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği öğrenildi.

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı törende, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay da yer aldı.

Turhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na götürüldü.

Olay

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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