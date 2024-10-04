Maltepe'de Cinayet Şüphesi

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Maltepe'de iş yerinde bir kişiyi silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde faaliyet gösteren emlakçıda Mirza L'yi (18) silahla yaralayıp öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert B'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Mert B. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda; şüpheli Mert B'nin liseden mezun, Mirza L'nin açık öğretim lisesinde öğrenim gördüğü, bu kişilerin emlakçılık yaptıkları belirlendi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Fındıklı'da faaliyet gösteren iş yerinde silahla yaralama olduğunun ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Silahla açılan ateş sonucu yaralanan Mirza L. sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Mert B. ise olay yerinde silahla yakalanıp gözaltına alınmıştı.